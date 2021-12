Torcida do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/12/2021 10:28

Rio - Atual campeão da Série B, o Botafogo não deixou o rebaixamento do Grêmio passar batido e rebateu a provocação que sofreu do clube na edição de 2020 do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro fez uma postagem, sem citar o rival, provocando o fato do time ter sido rebaixado pela terceira vez.

Hoje ainda é quinta, mas desejamos uma boa segunda antecipadamente — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 10, 2021 “Hoje ainda é quinta, mas desejamos uma boa segunda antecipadamente“, escreveu o Botafogo em uma rede social.

Na última edição do campeonato, o Grêmio havia provocado o já rebaixado Botafogo, após vencer o Glorioso no Estádio Nilton Santos por 5 x 1. Na época, o Tricolor desejou uma "Boa segunda a todos" nas redes sociais após a partida.