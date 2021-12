Gatito Fernandéz - Vitor Silva/Botafogo

Gatito FernandézVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2021 13:32

Rio - O goleiro paraguaio Gatito Fernández enviou uma contraproposta ao Botafogo pela renovação de seu contrato, que expira no fim deste mês. Agora, a diretoria Alvinegra irá estudar os valores pedidos pelo arqueiro para chegar a um denominador comum entre as partes.

De acordo com o site "GE", Gatito e Botafogo desejam a renovação contratual. No entanto, as partes não estão falando a mesma língua quando o assunto envolve as cifras da extensão, já que o Alvinegro considera alta a primeira pedida do paraguaio.

Além de um novo salário, que se adeque ao momento vivido pelo clube, a diretoria do Botafogo também pretende incluir metas a serem cumpridas por Gatito na próxima temporada, tendo em vista que o goleiro não atua pelo Glorioso desde setembro de 2020 por conta de uma lesão no joelho.

Assim, seu problema físico acabou atrasando as tratativas pela renovação. Além da recuperação do paraguaio na reta final da temporada, a entrada de férias de Gatito prolongou as negociações, que devem ter um desfecho em breve.

Ídolo, Gatito está no Botafogo desde 2017 e tem 150 partidas com a camisa alvinegra. Desde então, conquistou o Cariocão de 2018, a Série B deste ano, além de ter sido protagonista em sua primeira temporada defendo as cores do clube, quando o Alvinegro foi longe na Libertadores e na Copa do Brasil.