Lênin Franco é o diretor de negócios do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2021 17:40

Rio - O diretor de negócios do Botafogo, Lênin Franco, exaltou a temporada de 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro, em entrevista ao "Canal do Fabiano Bandeira", do YouTube, na última quarta-feira. Desde julho no cargo do Alvinegro, o dirigente projeta o retorno à elite do futebol brasileiro e diz que há "muitas ideias para colocar em prática e outras coisas para corrigir".

"Temos esperança de 2022 ir nos firmando cada vez mais. Temos muita ideia para colocar em prática, mas tem muita coisa para corrigir do que tinha para trás. Tem o material esportivo para reorganizar a distribuição, entrega e atendimento ao torcedor. Temos possibilidade de novos patrocínios, crescimento do plano de sócios… O próprio Estádio Nilton Santos, para ir melhorando a experiência do torcedor. Enfim, tem muita coisa pela frente", destacou dirigente Lênin Franco ao Canal do Fabiano Bandeira.



Por outro lado, o dirigente afirmou que o rendimento não pode ser apenas em campo com os jogadores do Botafogo. Lênin deseja que a atuação nos negócios não seja apenas comparada com o desempenho da equipe, durante todos as competições.

"Se no campo estiver indo no mesmo caminho ajuda muito, mas não podemos utilizar resultado de campo como muleta, temos que nos descolar e fazer o clube crescer. Não vai faltar empenho, estamos à disposição para degrau a degrau transformar o Botafogo no tamanho que sabemos que o Botafogo tem", concluiu.