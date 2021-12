Marco Antônio foi um dos protagonistas do Botafogo na campanha que culminou no título da Série B de 2021 - Vitor_Silva/Botafogo

Marco Antônio foi um dos protagonistas do Botafogo na campanha que culminou no título da Série B de 2021Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2021 15:39

Rio - Fica ou não fica? Marco Antônio, um dos destaques do Botafogo na temporada, ainda tem futuro indefinido. O meio-campista, que retornou ao Bahia após um período de empréstimo junto ao Alvinegro, atrai interesse permanente por parte do clube carioca, mas a questão financeira da negociação é um entrave.

O camisa 70, porém, parece que não esqueceu o Glorioso. Marco Antônio fez uma live no Instagram na tarde desta quinta-feira. De férias na casa dos pais em Marituba, no Pará, o jogador brincou sobre o futuro. Na semana passada, a esposa do jogador se despediu do Rio de Janeiro.

Ao ler um comentário de Gregore, ex-companheiro de Bahia e atualmente no Inter Miami-EUA, falando "compra ele, Botafogo", o meio-campista respondeu o volante.

"Olha o Gregore aí, pitbull... É isso aí. Me compra, Botafogo. Me compra, Botafogo!", brincou.

O Botafogo tem interesse em continuar com Marco Antônio para 2021, mas tem o Bahia no meio. O Tricolor de Aço, diante da valorização do atleta, tem interesse apenas de negociá-lo de forma definitiva, sem um novo empréstimo, o que é um entrave para o Alvinegro diante das dificuldades financeiras.