Gatito Fernández - VITOR SILVA/BOTAFOGO

Publicado 10/12/2021 17:59

Rio - Em meio as tratativas para renovação contratual, o Botafogo considerou alta a pedida do goleiro Gatito Fernández após contraproposta feita pelo paraguaio e seu estafe. De acordo com o site "Torcedores.com", clube e jogador divergem nos assuntos que envolvem tempo de contrato e salário no próximo vícnculo.

De acordo com a publicação, Gatito Fernández recebe R$ 280 mil por mês, incluindo CLT, direitos de imagem e bonificação por metas previstas em contrato. Augusto Paraja representa o goleiro nas tratativas com o Alvinegro de General Severiano.

Ainda enfrentando situação financeira complicada, o Botafogo tenta chegar a um denominador comum para valorizar o paraguaio, mas sem passar por cima das suas limitações financeiras.

O tempo do próximo contrato também é um impasse no momento. O Alvinegro sinaliza com o interesse de renovar por mais uma temporada, mas Gatito, por sua vez, pretende assinar o vínculo até dezembro de 2023, atuando pelo Glorioso por mais duas temporadas.

Gatito Fernández não atua pelo Botafogo desde setembro de 2020, quando disputou a quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, em São Januário, no empate em 0 a 0 que classificou o Alvinegro. Depois de 14 meses, o arqueiro, que se recuperava de uma lesão no joelho direito, voltou a ser relacionado na partida contra o Guarani, pela última rodada da Série B.