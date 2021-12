Kanu é outro que tem contrato até final do ano que vem, mas é natural que o jovem zagueiro seja assediado por equipes nacionais e estrangeiras. - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/12/2021 20:30

Rio - O zagueiro Kanu pode estar de saída do Botafogo. Mesmo com contrato até o fim de 2022, o defensor recebeu proposta do Corinthians, que tenta viabilizar um acordo para tirar o jovem atleta do Glorioso. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Kanu foi titular absoluto na campanha que deu o acesso à Série A e o título da Série B do Botafogo. Como é o último ano de contrato do jogador, o Corinthians esperar consegui a contratação por menos de R$ 5 milhões - valor pedido pelo Alvinegro carioca ao São Paulo meses atrás.

Aos 24 anos, o zagueiro chamou atenção pela qualidade na saída de bola, o jogo aéreo e sua velocidade. A eventual contratação também serve para suprir a necessidade de renovação na zaga corinthiana, a qual é repleta de jogadores com mais de 30 anos, como Gil, Fábio Santos e Fagner.