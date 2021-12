Loco Abreu - Divulgação

Publicado 11/12/2021 11:31

Rio - No Rio de Janeiro para disputar o jogo festivo que ocorre neste sábado no Estádio Nilton Santos e para noite de autógrafos do livro sobre sua história, o ídolo do Botafogo Loco Abreu afirmou que ficou esperando por um convite do Glorioso para disputar a Série B e resolveu encerrar a carreira de vez quando a oportunidade não chegou.

"Agradeço muito o carinho e o respeito do torcedor e das diretorias do Botafogo e vibro pelo fato de o clube ter voltado à Série A. Ainda mais como campeão. Mas pelo conhecimento que tenho de lá, acredito que poderia ter fechado minha carreira como jogador no Botafogo. Seria positivo para mim e para o grupo. Pendurei as chuteiras esse ano porque não veio esse convite. Eu aceitaria ser utilizado em jogo sim, jogo não, e com certeza tiraria a responsabilidade de muitos jovens, encarando a imprensa nos momentos ruins, assim como o Lugano fez no São Paulo quando encerrou sua carreira. Contudo, isso não muda em nada o respeito que tenho pelo Botafogo e o carinho pelas pessoas que estão no clube hoje", contou Loco.

Com a carreira dentro de campo encerrada, Loco se prepara para iniciar uma nova fase da vida como treinador de futebol. O atacante já cumpriu o curso de técnicos na Argentina em 2019. O uruguaio espera um dia voltar ao Alvinegro e afirma que sua história com o clube ainda não acabou:

"Minha passagem pelo Botafogo não acabou. Algo me diz que vou voltar, só não sei de que forma. Esse filme vai ter continuação. Quero que todos que comprem o “Loco por Ti” leiam a página 127 do livro… Lembra daquela música “Tá Escrito”, do grupo Revelação? Pois é, a minha hora ainda vai chegar", disse o jogador.