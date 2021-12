Atuação do Fla na decisão em Doha foi elogiada pela imprensa mundial - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/12/2021 13:10

Rio - Durante a última sexta-feira, o atacante do Flamengo, Gabigol, participou do "PodPah", podcast de entrevista. No programa, camisa 9 relembrou o "ano mágico" de 2019, quando foi campeão brasileiro e da Libertadores. No mesmo ano, o time do artilheiro foi derrotado na final do Mundial para o Liverpool.

Ao relembrar do jogo, Gabigol elogiou a postura que o time teve durante a partida e ressaltou que o time não alterou seu estilo de jogo só por enfrentar um adversário europeu.

"Foi um jogo muito f…, eles tiveram mais chances do que nós. O time dos caras era muito forte, mas eu fiquei feliz. A gente foi lá e jogou. A gente poderia chegar lá, ficar atrás e ganhar o jogo. O que achei mais f… foi jogarmos como se tivéssemos enfrentando um time do Carioca", afirmou Gabigol.