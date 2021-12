Bruno Henrique - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 11/12/2021 12:47

Rio - O atacante Bruno Henrique, de 30 anos, utilizou as redes sociais para comentar a declaração de Gabigol, durante participação no podcast "PodPah", de que os dois teriam ficado dois meses sem se falar. Sem confirmar ou negar a informação, o jogador do Flamengo escreveu. "Sério ? Juro que dessa eu não sabia. Kkkkkk".

Gabigol e Bruno Henrique são duas estrelas do elenco do Flamengo e atuam juntos desde o Santos. O artilheiro rubro-negro afirmou que o temperamento do companheiro é muito peculiar e que resolveu fazer um teste com Bruno. Porém, não houve qualquer tipo de briga entre os dois.

"Eu e o Bruno Henrique somos muito amigos desde o Santos. Só que o Bruno Henrique tem uma personalidade muito peculiar. Teve uma época que eu falei, vou ficar dois meses sem falar com ele? Aí eu fiquei, passou dois meses, falei com ele, ele respondeu como se não tivéssemos ficado sem se falar por um dia. Ficou tudo certo. Não teve nenhuma briga, mas ele é maluco", contou.

O artilheiro afirmou que quando Bruno Henrique estava negociando com o Flamengo, ele ficou ligando para o companheiro com frequência. "Fiquei perturbando ele direto, falando para ele vir pro Flamengo. Somos muito amigos, fiquei muito feliz quando ele veio pra cá", disse.