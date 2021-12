Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida - Cátia Luís/Benfica

Publicado 11/12/2021 19:30 | Atualizado 11/12/2021 19:33

Rio - A indefinição no comando técnico do Flamengo vem fazendo com que Jorge Jesus seja constantemente perguntado sobre o futuro do clube carioca. Em entrevista coletiva, o Mister agradeceu mais uma vez o carinhos dos torcedores, mas afirmou que não está a seu alcance resolver os problemas do clube carioca.

"O que é que eu posso fazer em relação à equipa onde eu estive? Hoje é fácil sabermos tudo o que se passa de um lado e de outro. Eu não posso fazer nada. Prefiro sentir o carinho de onde trabalho do que o contrário. O que é que eu posso fazer? Só se dizer para as televisões não passarem o que sucede no Brasil. Não há nada que eu possa fazer", afirmou.

Jorge Jesus e Marcelo Gallardo eram os principais nomes ventilados no Flamengo. Porém, o argentino renovou com o River e o português aliviou a pressão no comando do Benfica após a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Outro nome que vem sendo ventilado no Flamengo é o de Carlos Carvalhal. No entanto, o técnico tem contrato com o Braga e o clube carioca dificilmente irá arcar com a multa rescisória do comandante.