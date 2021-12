Nathália Félix é esposa de Douglas Costa - Reprodução

Publicado 11/12/2021 17:51

Rio - Depois do caos, finalmente Douglas Costa parece ter encontrado a paz que tanto procurava. Protagonista da polêmica da semana, quando foi vetado pelo Grêmio de participar de sua própria festa de casamento, o camisa 10 aproveitou o recesso após o rebaixamento do tricolor gaúcho para curtir o sol do Rio com Nathália Felix, esposa do atleta.

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Flamengo teve mais um jogador ventilado nesta sexta-feira. De acordo com informações do jornalista Farid Germano Filho, o atacante Douglas Costa está na mira do clube carioca. O jogador não deverá seguir no Grêmio após o rebaixamento.



Além do Flamengo, o Atlético-MG é outro clube que teria interesse no atleta, de 31 anos. Além do rebaixamento do Grêmio, que torna o seu salário altíssimo para os padrões da Série B, Douglas se envolveu em um polêmica recente, após ter pedido liberação da última partida do Brasileiro para participar da sua festa de casamento. O Tricolor negou e irritou Douglas e sua mulher.



Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio e retornou ao clube gaúcho após passagem por clubes importantes da Europa como Bayern e Juventus. O atacante viveu uma temporada de pouco brilho e não conseguiu evitar a queda do Tricolor para a Série B.



Hoje no Rio de Janeiro, Douglas Costa aproveita a cidade onde celebraria o casamento com a noiva Nathália Felix, que chegou a deletar a conta no Instagram por conta da divergência entre o jogador e clube. O camisa 10 também reagiu e excluiu de suas redes sociais fotos e informações que o ligavam ao Grêmio.