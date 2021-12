Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/12/2021 18:30

Rio - Não é raro ver Gabigol com amigos do mundo da música. E o atacante do Flamengo, que inclusive é dono do hit 'Sei Lá', explicou os motivos. Questionado no podcast 'Podpah' sobre suas amizades no mundo da bola, Gabriel Barbosa disse que fez poucas com o futebol. De acordo com o jogador, o rap lhe ofereceu o melhor ciclo de amigos.



"Tenho pouco amigo jogador. Eu sou o homem do trap, da galera do rap sou amigo de todos. Mas tem alguns caras do futebol que são parceiros, como o Luan (do Corinthians), o Matheuzinho (seu colega de clube), o Gil (também do Corinthians). Um outro amigo meu é o Alisson, que jogou no Santos e hoje está na Arábia. O cara é um monstro, um irmão mesmo", contou Gabigol.

Gabigol também foi sincero sobre os acontecimentos dentro de campo. "Dentro do campo, acontece muita coisa e tem cara que leva para o coração. Eu não sou assim. O que acontece no jogo, fica no jogo. Depois, eu quero sair com eles, tomar uma, curtir. Mas, dentro do campo, se tiver que sair na mão para qanhar, eu saio na mão. Eu quero é ganhar", declarou no 'Podpah'.

Amigo íntimo do produtor Papatinho, Gabriel Barbosa, ou 'Lil Gabi', engatou recentemente no mundo musical e tem estrelado nos palcos de festas. Curtindo férias em São Paulo, o atacante do Flamengo chegou a curtir uma maratona de festas com artistas do ramo.