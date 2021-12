Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/12/2021 21:00

Rio - O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atualmente joga no Flamengo, revelou conversas para jogar no São Paulo em 2018, quando decidiu voltar ao futebol brasileiro após uma passagem apagada no futebol europeu. Em entrevista ao 'Podpah', o jogador disse que chegou a negociar com o Tricolor e outras equipes, na época de sua volta ao futebol brasileiro.

"A Inter não deixava eu fazer o que eu queria. Sempre quis voltar para o Santos. A minha vontade foi sempre vir para o Santos. Só que o Santos na época estava quebrado, ainda está quebrado. E aí conversei com Corinthians, São Paulo, alguns outros times. Eu queria voltar para o Brasil. Eu tive proposta da Espanha, mas eu queria voltar para o Brasil", disse o atacante.

No entanto, as negociações, como todos sabem, não acabaram evoluindo e o jogador acabou retornando ao Santos, onde jogou 27 partidas até acertar com o Flamengo. Vale ressaltar que Gabigol chegou a atuar no futsal do São Paulo, bem no começo de sua trajetória.