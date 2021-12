Stock Car está de volta ao Rio - Reprodução

Publicado 15/12/2021 09:28

Rio - Após dez anos fora do estado, a Stock Car está de volta ao Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro irá anunciar nesta quarta-feira, às 10 horas, o retorno da principal modalidade automobilística do Brasil. O anuncio irá acontecer no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio.

A etapa fluminense, viabilizada pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, será disputada em uma pista que será montada no Aeroporto Internacional RioGaleão Tom Jobim. Será a primeira corrida em um aeroporto comercial na história do esporte nacional.

Um dos principais nomes da Stock Car, o piloto Cacá Bueno e pentacampeão da modalidade, está presente no evento.