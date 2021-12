Cavani - AFP

CavaniAFP

Publicado 26/12/2021 13:08

O Barcelona decidirá na próxima terça-feira se fechará ou não com o atacante uruguaio Edinson Cavani. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol 'Sport', que destaca ainda que o veterano de 34 anos aceitou a proposta do Barça e pedirá para sair do Manchester United caso a negociação avance.

Sonho de consumo do Corinthians para 2022, Cavani fará 35 anos em fevereiro e está sem espaço no clube inglês. Por outro lado, o Barcelona precisa de um centroavante desde a saída do argentino Sergio Agüero, que precisou se aposentar no último dia 15 por conta de problema no coração.



O que pode fazer o Barça desistir de Cavani é o fato de ter acabado de contratar Ferrán Torres, que estava

no City, mas tem só 21 anos e joga como ponta. Além disso, Martin Braithwaite e Ansu Fati logo voltarão de lesão.



Na temporada 2021/2022, Cavani fez apenas oito jogos, somente dois como titular. E tem só um gol. Em geral, tem atuado como reserva de Cristiano Ronaldo. O uruguaio é figurinha carimbada nas convocações de sua seleção e começou a carreira no Danubio. Depois, jogou no Palermo, Napoli e PSG. Ao todo, são mais de 350 gols na carreira.



O Manchester United está em sexto no Campeonato Inglês, com 27 pontos em 16 jogos. O próximo jogo é nesta segunda-feira, contra o Newcastle, fora de casa, às 17h. O rival Manchester City é quem lidera, com 44 em 18 partidas. Os Red Devils ainda estão vivos na Copa da Inglaterra e na Champions, mas já caíram na Copa da Liga Inglesa.