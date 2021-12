Gilberto - Felipe Oliveira/Bahia

Rio - Um dos destaques do Campeonato Brasileiro e especulado no Fluminense ao fim da temporada, o atacante Gilberto, do Bahia, deve seguir disputando a Série A. O jogador, que tinha em mãos proposta do Fortaleza, se aproximou do rival Ceará, que trata o centroavante como prioridade para 2022.

De acordo com o jornalista Renato Manso, Gilberto sinalizou positivamente para a proposta apresentada pelo Ceará e as tratativas avançaram, ficando por alguns detalhes de uma assinatura.

O Fluminense teve interesse na contratação do atacante, mas lidou com a possibilidade de Gilberto atuar novamente no futebol do exterior. Ao que tudo indica após as movimentações, ofertas de fora do país não foram apresentadas e o jogador seguirá na liga nacional.

Ainda em busca de um centroavante após encerrar as negociações por Ricardo Goulart, o nome de Germán Cano, ex-Vasco, ganhou força nos corredores das Laranjeiras.