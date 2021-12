Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 25/12/2021 11:00

Rio - O Natal chegou, mas a torcida do Fluminense pode receber presentes depois deste sábado e antes da virada do ano. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca está otimista em relação às negociações e pode anunciar quatro reforços antes que 2022 comece.

O Tricolor já anunciou dois reforços até o momento: o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode, que estavam no Palmeiras. Além deles, outros dois jogadores já fecharam: o lateral-esquerdo Mario Pineida, que poderá ser um dos anunciados antes da virada, e o zagueiro David Duarte, este, no entanto, só chegará ao Fluminense em janeiro, após o fim do seu contrato com o Goiás.

O clube carioca está muito perto de um acordo com o lateral-esquerdo Cristiano, que defende o Sheriff, da Moldávia. O jogador, de 28 anos, foi inclusive fotografado em uma loja de material do Fluminense em um shopping do Rio de Janeiro.

Outros nomes vem ganhando força nos últimos dias. O atacante Germán Cano, de 33 anos, ex-jogador do Vasco, voltou a se tornar prioridade após o fim da negociação com Ricardo Goulart. O Tricolor poderá fechar em breve com o artilheiro para a próxima temporada. Além dele, o Flu tem interesse em Patrick, do Internacional, e uma oferta ao meia deverá ser feita nos próximos dias.