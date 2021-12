Cano não renovou contrato com o Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/12/2021 10:38

Depois de desistir da negociação com Ricardo Goulart, o Fluminense voltou suas atenções para Germán Cano e as conversas evoluíram. A diretoria tricolor, entretanto, espera por uma resposta à sua proposta após o Natal, segundo o site 'GE'.

O atacante argentino, que não renovou com o Vasco e está livre do mercado, recebeu propostas de outros clubes, inclusive uma do Oriente Médio. Por isso, o Fluminense tinha priorizado Goulart, mas com a desistência, voltou a priorizar Cano.



A proposta do Tricolor é de dois anos de contrato, o que pode ajudar a convencer o argentino, por já estar adaptado com sua família no Rio de Janeiro. Caso aceite, Cano ficará na reserva de Fred e revezará com o centroavante, que inicialmente marcou de se aposentar no meio do ano.