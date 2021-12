Fernando Pacheco está de saída do Fluminense - Daniel Perpetuo/Fluminense F.C.

Fernando Pacheco está de saída do FluminenseDaniel Perpetuo/Fluminense F.C.

Publicado 22/12/2021 15:50

Rio - Se encerra a breve passagem do atacante Fernando Pacheco pelo Fluminense. De acordo com o site "GE", nesta quarta-feira (22), o Tricolor acertou o retorno do atacante de 22 anos ao Sporting Cristal, do Peru, seu clube formador.

Pacheco tinha contrato com o Fluminense até o fim de 2023, mas será negociado em definitivo pelo clube das Laranjeiras, que ainda manterá 50% dos direitos econômicos do atacante peruano. A parte financeira já está resolvida pelos clubes envolvidos, restando apenas detalhes burocráticos para a assinatura de contrato.

O atacante chegou ao Tricolor das Laranjeiras no início de 2020 cercado de expectativas e com status de joia devido aos bons jogos pela Seleção Peruana no torneio Pré-Olímpico. O Fluminense desembolsou cerca de R$ 2,8 milhões por metade do passe do jogador, que acabou não despontando.

Fernando Pacheco disputou 31 jogos pelo Fluminense e marcou apenas um gol. No fim do primeiro semestre de 2021, o peruano foi emprestado ao Juventude, onde disputou 16 partidas e não balançou as redes.