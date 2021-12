Felipe Melo reforça o Fluminense para 2022 - Foto: Mailson Santana/FluminenseFC

Felipe Melo reforça o Fluminense para 2022Foto: Mailson Santana/FluminenseFC

Publicado 21/12/2021 20:00

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada de 2021, o volante Felipe Melo abordou o seu passado rubro-negro. Em participação no programa "Arena SBT", o ex-jogador do Palmeiras se disse grato ao Flamengo por ter iniciado sua trajetória no futebol no clube da Gávea, mas afirmou que sua prioridade é o Tricolor.

"Todo mundo sabe da minha gratidão pelo Flamengo, foi o clube que me revelou, então é uma gratidão imensa. Mas eu sou Fluminense hoje, o Fluminense me abriu as portas, sou um grande profissional, esse profissionalismo sempre me acompanhou durante toda a minha carreira e, mais do que isso, tenho uma responsabilidade muito grande", afirmou.

Bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, Felipe Melo chegou ao Fluminense falando em conquistas. O Tricolor não conquista um título de expressão desde 2012, quando foi campeão brasileiro. O novo reforço afirmou que chega para mudar essa rotina.

"Como um garoto esperando as mesmas coisas que eu esperava quando cheguei no Palmeiras também. O Fluminense é um grande time, um time de muita tradição. E em um time de tradição no cenário do futebol brasileiro não se espera outra coisa que lutar por tudo, é Campeonato Carioca, Conmebol Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu estou como uma criança, sonhando, sonhar não custa nada, já profetizando e louco para chegar dia 10 para ir para campo", começou por afirmar.