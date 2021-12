Willian Bigode está de férias e deve ser anunciado pelo Fluminense na próxima semana - Divulgação

Willian Bigode está de férias e deve ser anunciado pelo Fluminense na próxima semanaDivulgação

Publicado 20/12/2021 15:36

Rio - Willian Bigode será jogador do Fluminense. Em participação na Flu TV, antes do sorteio da pré-Libertadores, o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, confirmou a chegada do atacante. Segundo o dirigente, a apresentação do veterano poderá acontecer nesta terça.

"Amanhã (terça-feira) chega ao Rio de Janeiro o Willian Bigode. Faz os exames médicos e se possível já veste a camisa e é apresentado. Vai chegar por volta de 9h. Serão dois anos de contrato", afirmou.

Willian Bigode é sonho antigo do Fluminense. Na última temporada, o atacante acabou ficando no Palmeiras, mas em 2022 será jogador do Tricolor. Ele já passou por outros grandes clubes como Corinthians e Cruzeiro.