Ricardo Goulart - Divulgação

Ricardo GoulartDivulgação

Publicado 20/12/2021 11:00

Rio - Principal "obsessão" do Fluminense no mercado para 2022, o meia-atacante Ricardo Goulart está perto de um acordo para defender o clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor aguarda uma resposta nesta semana após realizar uma proposta. O clima é de otimismo.

O Fluminense apresentou um projeto para o jogador, que está livre após fim de contrato com o Guangzhou Evergrande, da China. Ricardo Goulart deseja voltar ao Brasil e o Tricolor prometeu o meia-atacante uma equipe forte capaz de lutar por títulos na próxima temporada.

De acordo com o site, o Fluminense foi o único clube grande do país até agora a apresentar uma proposta oficial por Ricardo Goulart. O jogador também foi procurado pelo Besiktas, da Turquia, e por times dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Porém, a sua vontade é de voltar para o futebol brasileiro.