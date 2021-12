Felipe Melo reforça o Fluminense para 2022 - Foto: Mailson Santana/FluminenseFC

Felipe Melo reforça o Fluminense para 2022Foto: Mailson Santana/FluminenseFC

Publicado 20/12/2021 10:00

Rio - O Fluminense acertou a contratação de Felipe Melo e vem tentando outros medalhões para reforçar o elenco para 2022. De acordo com informações do portal "R7", o volante, de 38 anos, estaria inclusive ajudando o Tricolor na negociação com outros jogadores que estão na mira do clube carioca.

O Flu teria autorizado Felipe Melo a participar de negociações. O volante inclusive teria convencido Willian Bigode a fechar com o clube carioca. O atacante, de 35 anos, está perto de ser anunciado pelo Tricolor. Além disso, o veterano também estaria participando das conversas envolvendo Ricardo Goulart.

O atacante está na mira do Fluminense para a próxima temporada. O Tricolor está otimista em relação a um possível acerto com o ex-atacante de Palmeiras e Cruzeiro e pode receber uma resposta nesta semana.