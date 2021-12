Marlon foi um dos destaques do Fluminense na reta final do Brasileirão - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Marlon foi um dos destaques do Fluminense na reta final do Brasileirão Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/12/2021 15:23

Rio - Em um ano de muitas dúvidas na lateral esquerda, a reta final do Brasileirão foi especial para Marlon. Após voltar de empréstimo do futebol europeu, onde passou por Boavista-POR e Trabzonspor-TUR, chegou a ser terceira opção no elenco, mas aos poucos foi ganhando as oportunidades na titularidade.

Em seu retorno ao clube das Laranjeiras, Marlon viu um cenário difícil de ter alta minutagem nos jogos de Brasileirão e Libertadores. Mesmo criticados, Egídio e Danilo Barcelos disputavam rodada a rodada pela vaga na posição.

Apesar da disputa pelo posto de primeira opção no elenco, Marlon, em entrevista ao "GE", revelou uma boa relação com Danilo Barcelos, que foi o titular da posição por grande parte da temporada. Para o jogador, a oportunidade recebida por Marcão, foi algo inesperado.

"Eu achava que não teria oportunidade, mesmo sendo muitos jogos. Estava meio chateado que não tinha saído para jogar e ia quebrar a sequência que eu vinha. Mas o Danilo, que é um cara com quem criei uma boa relação, me falou para continuar trabalhando, que a oportunidade podia aparecer para mim, e posteriormente apareceu. Fiquei muito feliz pela sequência final, e acho que poderia ter mostrado mais coisas ainda se tivessem mais jogos"