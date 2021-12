Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/12/2021 20:18 | Atualizado 17/12/2021 20:19

Rio - O Fluminense pode fechar com mais duas contratações para a próxima temporada. O lateral-esquerdo Cristiano, do Sherriff, da Moldávia, recebeu proposta do Tricolor e restam apenas detalhes burocráticos e exames médicos para poder ser anunciado. A informação é do portal "GE".

O jogador está no Rio de Janeiro e isso pode facilitar o processo da contratação. Apesar de revelar preferência pelo Fluminense, o lateral-esquerdo tinha propostas de outros clubes do exterior, mas o retorno ao Brasil pesou na decisão.

De acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN, o zagueiro David Duarte está fechado com o Fluminense. A tendência é de que o jogador realize exames médicos na próxima semana, quando retornar das férias. O próprio técnico Abel Braga, em entrevista à "Rádio Grenal", revelou que o Tricolor estaria encaminhado com um "central do Goiás". O atleta defendeu as cores do Verdão da Serra por quase dez anos e se despediu no mês passado.

Em busca de reforços para fortalecer o elenco do Fluminense, a diretoria já acertou com o volante Felipe Melo, atacante Willian e o lateral-esquerdo Mario Pineida. Além desses jogadores e de David Duarte e Cristiano, o Tricolor planeja contar ainda com o meia-atacante Ricardo Goulart e o centroavante Germán Cano.