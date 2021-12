Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 17/12/2021 16:14

Rio - O meia-atacante Alisson, de 32 anos, do Grêmio, despertou o interesse do Fluminense, de acordo com a "Rádio Itatiaia", de Minas Gerais. A tendência é de que o jogador não permaneça no clube gaúcho, rebaixado para o Brasileiro da Série B.

O América-MG também está interessado no atleta para fortalecer o elenco na segunda fase da Libertadores, assim como o clube das Laranjeiras. O Coelho abriu conversas para poder substituir o atacante Ademir, que vai atuar no Atlético-MG, em 2022.



Além desses dois clubes, o atual salário de Alisson afastou o interesse do Santos, que pode ser considerado um valor médio para disputar o Campeonato Brasileiro. A nova realidade financeira do Grêmio obriga a ter mudanças bruscas na folha salarial.