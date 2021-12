Germán Cano - Reprodução

Publicado 17/12/2021 09:30

Rio - O Fluminense não desistiu de Germán Cano, ex-jogador do Vasco. De acordo com o portal "Saudações Tricolores", as partes continuam negociando, mesmo com a oferta que o argentino recebeu do Mundo Árabe, o clube das Laranjeiras realizou uma oferta para o atacante e agora aguarda a contraproposta do atleta que deverá chegar no ano que vem.

Germán Cano, de 33 anos, foi um dos jogadores ventilados pelo Fluminense. O Tricolor chegou a encaminhar a contratação do ex-atacante do Vasco, porém, uma oferta do Mundo Árabe mudou tudo. O argentino, no entanto, não está decidido se deixar o Rio de Janeiro é a melhor opção a se fazer.

Além do Fluminense, o Fortaleza também tentou a contratação do jogador, mas acabou se retirando. Cano defendeu o Vasco nas duas últimas temporadas, entrou em campo em 101 partidas e fez 43 gols.