Abel Braga irá para sua quarta passagem pelo Fluminense - Foto: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Abel Braga irá para sua quarta passagem pelo Fluminense Foto: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Publicado 16/12/2021 14:20

Grande destaque do título brasileiro de 2012, Fred voltará a trabalhar com Abel Braga no Fluminense. Mesmo mais experiente, o centroavante é visto pelo treinador com novas características e melhor fisicamente do que há nove anos e, inclusive há dois, quando se encontraram no Cruzeiro.



"Estou muito feliz em reencontrar o Fred, meu capitão. Hoje, o que eu vejo dele jogar, apesar daquele super time, o Fred corre mais do que 2012. A equipe estava moldada praticamente para ele botar (a bola) lá dentro. Ele mudou muito, radicalmente a maneira de se ver como atleta. Ele não entrava na musculação porque sempre foi forte. Fazia gol, gol, gol. Hoje é mais atleta do que foi num passado recente", avaliou Abel em entrevista à FluTV.



O treinador disse contar com Fred como o líder da equipe, mas também elogiou muito a chegada de Felipe Melo, para dividir essa função.



"Adorei a contratação do Felipe. As pessoas não têm que analisar idade, mas o rendimento dentro de campo. Ele se cuida loucamente", completou.