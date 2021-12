Ricardo Goulart - Divulgação

Publicado 16/12/2021 10:40

Rio - O meia-atacante Ricardo Goulart, de 30 anos, pode ser o mais novo reforço do Fluminense. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor oficializou uma proposta pelo jogador e há o clima de otimismo no clube das Laranjeiras pelo acerto do ex-jogador do Palmeiras e do Cruzeiro.

O Fluminense vem tomando uma atitude mais agressiva no mercado em busca de reforços para a temporada de 2022. De acordo com informações do jornalista Andre Hernan, o Fluminense não deverá enfrentar uma concorrência pesada para contratá-lo.

"O Fluminense tem chance sim. O Corinthians dificilmente vai atrás de um jogador assim, o São Paulo não tem grana, o Palmeiras está com outro pensamento em relação a reforços. Há uma chance real, mas é passo a passo. Acho que até o Natal teremos alguma novidade em relação ao Goulart", disse em participação no "Central do Mercado".

Destaque do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro em 2013 e 2014, Ricardo Goulart embarcou no ano seguinte para o futebol chinês. Ele chegou a defender o Palmeiras por empréstimo em 2019, mas encerrou recentemente o seu vínculo com o Guangzhou Evergrande, da China, e deseja voltar ao futebol brasileiro.