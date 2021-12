Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 16/12/2021 16:24

Rio - O volante Patrick, do Internacional, entrou na mira do Fluminense, com aval do treinador Abel Braga, para a próxima temporada, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. O jogador trabalhou com o técnico no Colorado na última temporada, quando alcançou o vice-campeonato do Brasileirão da Série A. Neste mês, o atleta chegou a ser especulado como moeda de troca com o atacante Marinho, do Santos.

Por outro lado, o portal "GE" apurou a informação do canal "De olho no Peixe", e afirmou que não passava apenas de um boato sobre os jogadores. Além disso, o volante foi especulado também no São Paulo, mas a informação não procede, de acordo com o jornalista André Hernan.

O volante Patrick, de 29 anos, chegou a estender o contrato com o Internacional até 2023, mas está insatisfeito e disposto a fazer uma mudança de ares. O portal "GE" informou que um clube do México estaria interessado na contratação do atleta e a situação pode avançar nos próximos dias.