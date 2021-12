Livre no mercado, Dedé, de 33 anos, avalia propostas do Brasil e do exterior para voltar aos gramados - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 16/12/2021 14:25 | Atualizado 16/12/2021 14:26

Rio - Além do Botafogo, o zagueiro Dedé, de 33 anos, teria despertado o interesse de mais um grande clube do Rio de Janeiro. De acordo com as informações do jornalista Thiago Franklin, o Tricolor também deseja contratar o ex-jogador de Vasco e Cruzeiro.

Dedé está sem atuar desde 2019. Por conta disso, o Botafogo ofereceu um contrato de produtividade para a disputa do Campeonato Carioca, com opção de renovação para o Brasileirão. Os números estariam dentro dos valores do Glorioso.

Revelado pelo Volta Redonda, Dedé se destacou no Vasco e teve seu melhor momento na carreira no Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil. O jogador já foi considerado um dos melhores zagueiros do país.