Repórter nega procura do Fluminense por retorno de revelação de Xerém Foto: Divulgação/AFP

Publicado 16/12/2021 15:02

Rio - O desejo da torcida do Fluminense pelo retorno do atacante Alan, de 32 anos, do Beijing Sinobo Guoan, da China, pode passar apenas por uma vontade de torcedores tricolores que sonham com o retorno do jogador. O atleta atua por empréstimo no Guangzhou Evergrande, porém, o clube chinês passa por um processo de falência e o futuro do elenco segue indefinido. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN".

Para a posição do ataque, o Fluminense contratou o atacante Willian, ex-Palmeiras, que deve ser anunciado na próxima semana por duas temporadas. Além dele, o Tricolor ainda sonha com Germán Cano, ex-Vasco, mas o veterano deve seguir para a Arábia Saudita.

O atacante Alan é revelação das categorias de base do Fluminense. Com a camisa tricolor, a cria de Xerém atuou entre 2008 e 2010, com 88 partidas disputadas e 25 gols marcados. O jogador participou da campanha onde o clube carioca conquistou o Brasileirão, sob o comando de Muricy Ramalho. Por outro lado, o atleta saiu no decorrer da temporada quando se transferiu para o RB Salzburg, da Áustria. Em seguida, fez uma mudança de ares na China e segue até o momento no futebol chinês.