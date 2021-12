Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 16/12/2021 21:31

Rio - O Fluminense ainda monitora a contratação do lateral-esquerdo Cristiano, além do acerto com Mario Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil. O jogador, do Sheriff, da Moldávia, pode reforçar o elenco tricolor na próxima temporada, apesar de ter mais um ano de contrato. O atleta está de férias no Brasil e destacou que "seria sensacional poder defender esse clube".

"A gente sabe que o mundo todo acompanhou essas partidas contra o Real e a Inter e o fato de eu ter ido bem foi algo que abriu muitas portas para mim. Vi que meu nome foi especulado por alguns clubes através da imprensa, fico honrado e grato, mas sigo focado apenas em seguir fazendo o meu trabalho. Meus empresários, que são os ex-jogadores Rômulo Noronha e Vinícius Pacheco, estão cuidando muito bem da minha carreira, e tenho certeza que se chegar algo concreto eles irão analisar da melhor forma possível e decidir o melhor para mim", destacou Cristiano.

"O Rômulo e o Vinícius Pacheco me falaram sobre essa possibilidade, além de outras coisas que surgiram. O Fluminense é um clube grandioso que me daria totais condições de seguir trilhando um caminho de evolução na minha carreira, seria sensacional poder defender o clube caso aconteça, então vamos aguardar o desfecho dessa situação. Nesse momento estou de férias no Brasil, curtindo um pouco da minha família e deixando essa questão do meu futuro mais para os meus empresários resolverem", concluiu.