Abel Braga planeja Libertadores do Fluminense e destaca: 'Coração, ambição e objetivo' - Foto: Daniel Perpetuo/FluminenseFC

Publicado 16/12/2021 20:23

Rio - O técnico Abel Braga projetou a campanha do Fluminense na Libertadores em 2022. O novo treinador destacou que a equipe tricolor precisa ter "coração, ambição e objetivo" no torneio sul-americano. Além disso, ressaltou a importância de ter um coletivo forte para não depender apenas da individualidade.

"Uma competição muito diferente em que tem de meter mais coração, ambição, objetivo. Mais que o individual, o coletivo tem de estar todo forte. Cada ano vai ficar mais difícil para o futebol brasileiro. Brasileiros venceram Sul-Americana e Libertadores. Porque está acabando com umas ideias de que o futebol brasileiro e argentino são muito iguais", destacou técnico Abel Braga.

Para fortalecer o elenco, a diretoria do Fluminense contratou o volante Felipe Melo, atacante Willian e o lateral-esquerdo Mario Pineida para disputar todas as competições na próxima temporada. Além desses jogadores, o Tricolor sonha em contar ainda com o meia-atacante Ricardo Goulart e centroavante Germán Cano.