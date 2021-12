Willian Bigode está de férias e deve ser anunciado pelo Fluminense na próxima semana - Divulgação

Publicado 17/12/2021 13:59

Novo técnico do Fluminense, Abel Braga já conta, além de Felipe Melo e Pineida, com Willian Bigode para 2022. Em entrevista à Rádio Grenal, o treinador celebrou o acerto com o atacante que estava no Palmeiras.



"Parece que já está acertado, eu queria esse jogador há muito tempo", afirmou Abel.

De férias em Dubai, nos Emirados Árabes, Bigode retorna ao Brasil na próxima semana e só será anunciado após realizar exames médicos e assinar o contrato.



Além de Bigode e Felipe Melo, desejos antigos para trabalhar, o treinador também confirmou na mesma entrevista que indicou Rodinei, do Flamengo, Patrick e Moisés, do Internacional. Entretanto, o trio não deve vir, apesar de estar no radar da diretoria.



Além de Pineida, o Fluminense fez proposta por Cristiano e aguarda uma resposta do Sheriff, da Moldávia. Se a negociação não avançar, Moisés pode voltar à pauta para a lateral esquerda. Já Patrick tem outras propostas e o Inter deseja vendê-lo, enquanto o Flamengo não pretende emprestar Rodinei e sim negociá-lo em definitivo.