Abel Braga irá para sua quarta passagem pelo Fluminense - Foto: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Publicado 17/12/2021 11:34 | Atualizado 17/12/2021 11:34

Rio - O técnico Abel Braga voltou ao Fluminense e fez indicações para contratações. Três jogadores que fizeram parte do elenco do Internacional em 2020, no vice-campeonato do Brasileiro, estão na mira do clube carioca, por conta do interesse do técnico.

"Eu gostaria de ter o Moisés, o Patrick. Está tendo conversas com o Flamengo pelo Rodinei. São três jogadores de muita velocidade, de força. Não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes", afirmou em entrevista à Rádio Grenal.



A novidade ficou por conta de Moisés. O lateral-esquerdo, de 26 anos, defendeu o Colorado nos dois últimos anos. Ele passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Bahia, Botafogo e Corinthians.

Na última temporada, o lateral-esquerdo atuou em 43 jogos, não fez gols e deu cinco assistências. O Fluminense conta com Marlon, Danilo Barcelos e acertou com o equatoriano Mario Pineida para a posição.