Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni.Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/12/2021 16:50

Rio - O zagueiro Manoel, de 33 anos, pode se despedir do Fluminense para a próxima temporada. De acordo com o empresário do jogador, Neco Cirne, afirmou que, há chances de ser envolvido em uma futura negociação. A informação é do portal "Torcedores.com".

Recentemente, o zagueiro entrou na mira do Cruzeiro para disputar o Brasileirão da Série B, em 2022. O alto salário do atleta no Fluminense pode influenciar uma saída, apesar de cumprir contrato até abril de 2023. Além do clube mineiro, O Grêmio estaria interessado também em contar com o veterano.

A pouca utilização de Manoel na equipe titular do Fluminense pode ter frustrado a diretoria tricolor que, apesar de manifestar interesse na permanência do zagueiro, não dificultaria uma possível saída. O empresário Neco Cirne afirmou que está "estudando algumas propostas".