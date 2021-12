Raúl Bobadilla pode deixar o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Raúl Bobadilla pode deixar o FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/12/2021 21:21

Rio - O atacante Raúl Bobadilla, de 34 anos, segue com futuro indefinido no Fluminense. O jogador argentino naturalizado paraguaio, pertence ao Guaraní-PAR e estava emprestado até o fim do ano. Porém, o empresário do atleta, Juan Barchetta, afirmou que ainda não recebeu nenhum comunicado oficial da diretoria tricolor. A informação é do portal "NETFLU".

Para contar com o jogador por empréstimo até o fim desta temporada, o Fluminense desembolsou R$ 500 mil ao Guaraní-PAR. Por outro lado, para comprar o centroavante, o Tricolor teria que pagar US$ 150 mil (cerca de R$ 850 mil, na cotação atual).

Além do centroavante, Abel Hernández deve seguir o mesmo caminho e se despedir em breve do Fluminense, também de acordo com o portal "NETFLU". O atleta uruguaio já teria comunicado aos familiares que vai atuar em outro clube, em 2022.