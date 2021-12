Abel Braga - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - Na última sexta, Abel Braga concedeu entrevista à Rádio Grenal. Na conversa, o técnico do Fluminense projetou o estilo de jogo do Tricolor em 2022 e comentou sobre pedidos de reforços, além de transferências já encaminhadas. Abel fará sua quarta passagem como treinador do clube carioca.

"Vamos ser um time de ataque. Não pode ter o rendimento que teve fora de casa, foi muito ruim. Tem que ter uma maneira, tem que ter o plano B", disse.

Abel também afirmou que tem interesse em dois jogadores com quem trabalhou em sua última passagem pelo Internacional. Ainda assim, o técnico destacou que nada está fechado com os atletas.

"Por enquanto é tudo possibilidade. Gostaria de ter o Moisés e o Patrick, já teve conversas. São jogadores de muita velocidade, de força. Não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes", revelou.

O comandante ainda revelou que deseja outros jogadores para o plantel tricolor, e cravou Willian Bigode, do Palmeiras, no Fluminense. Outro nome citado foi Gilberto, atacante do Bahia.



"Willian parece que já está acertado. Eu queria esse jogador, para falar a verdade, para vários clubes, e nunca consegui. Tem dois jogadores no Brasil que eu queria ter, trabalhar, imensamente há alguns anos. Um é o Willian, e o outro é o Gilberto, do Bahia", afirmou Abel.

David Duarte, do Goiás, também foi citado por Abel Braga como confirmado. O técnico afirmou que o Fluminense contratou 'aquele central lá do Goiás'. Em outubro, o clube assinou pré-contrato com o jogador.