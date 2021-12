David Duarte - Reprodução

David DuarteReprodução

Publicado 18/12/2021 10:57

Rio - O zagueiro David Duarte será mesmo atleta do Fluminense. Durante entrevista à Rádio Grenal, o técnico Abel Braga adiantou a contratação do jogador titular na campanha do acesso do Goiás à Série A do próximo ano.

"Nós contratamos aquele central lá do Goiás", disse Abel. David Duarte chegará ao Flu para brigar por posição, já que o Tricolor das Laranjeiras conta com grande leque de jogadores para esta posição.

David assinou pré-contrato com o Fluminense no mês de outubro, quando ainda disputava a reta final da Série B pelo Esmeraldino. No primeiro semestre, o atleta agenciado por Eduardo Uram recebeu o primeiro contato do clube carioca, mas o Goiás recusou a proposta de compra.