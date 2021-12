Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 19/12/2021 19:07

Rio - Como já revelado pelo técnico Abel Braga, o Fluminense está interessado na contratação do meia Patrick, do Internacional, para 2022. De acordo com o site "Revista Colorada", o Tricolor está disposto a envolver jogadores na negociação.

Entre os nomes que podem ser oferecidos ao Internacional, estariam Paulo Henrique Ganso, Caio Paulista, Muriel, Lucca e Danilo Barcelos. A possibilidade do negócio não é descartada pela direção colorada, já que o clube não pretende investir muito em contratações.

Patrick tem contrato com o Internacional até o fim de 2023. A chegada do meia foi um pedido do técnico Abel Braga, que trabalhou com ele no clube gaúcho.