Troféu da Libertadores de 2022 será entregue na final de Guayaquil, no EquadorConmebol/Divulgação

O Fluminense já conhece o seu caminho para retornar à fase de grupos da Libertadores. Em sorteio realizado na sede da Conmebol nesta segunda-feira, ficou definido que o Tricolor irá enfrentar Millonarios ou Deportivo Cali pela segunda fase preliminar. O adversário colombiano será conhecido nesta quarta-feira e o primeiro jogo será na Colômbia, com a volta no Rio, nas semanas dos dias 23 de fevereiro e 2 de março.



Se passar, o Fluminense terá pela frente o vencedor do confronto entre César Vallejo (PER) ou Olimpia (PAR), que jogam a primeira fase da pré-Libertadores, e Atlético Nacional (COL). Paraguaios e colombianos já foram campeões da competição. As partidas serão nas semanas dos dias 9 e 16 de março, e o mando de campo na volta ficará com o melhor no ranking da Conmebol.

Caso seja eliminado no primeiro mata-mata, o Tricolor estará fora até mesmo da Copa Sul-Americana, que só dará vaga aos quatro eliminados da última fase da pré-Libertadores.



Sem Maracanã

Com o gramado em reformas, o Maracanã não será utilizado pelo Fluminense no confronto contra Millonarios ou Deportivo Cali. Segundo o presidente do clube, Mário Bittencourt, em entrevista à FluTV, São Januário deve ser o palco contra a equipe colombiana classificada.

O dirigente também afirmou que trabalha para o Fluminense poder utilizar o Maracanã caso passe para a terceira fase, o que por enquanto não seria possível. Pelo cronograma divulgado inicialmente, a reforma levaria 90 dias e o estádio só estaria disponível para as semifinais do Carioca, no fim de março.

Por outro lado, se enfrentar o Millonarios, o Fluminense terá de jogar na altitude de Bogotá, que fica a a 2.552 metros do nível do mar.