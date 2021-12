Marcelo se destacou pelo Fluminense em 2006 e foi para o Real Madrid - NELSON PEREZ/FLUMINENSE

Marcelo se destacou pelo Fluminense em 2006 e foi para o Real MadridNELSON PEREZ/FLUMINENSE

Publicado 20/12/2021 19:18

Apesar da movimentação da torcida nas redes sociais para o retorno de Marcelo, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, garantiu que não será possível neste momento. Entretanto, o dirigente explicou que conversa com os representantes do lateral do Real Madrid e vê a possibilidade de contratação como um projeto de médio prazo.

"Marcelo não tem interesse em voltar ao Brasil antes de terminar o contrato com o Real Madrid. A tendência é que veja ainda alguma possibilidade de permanecer na Europa. Venho conversando sempre com os representantes, faz tempo inclusive. Em nenhum momento ele disse que voltaria no início de 2022. Ele sabe que quando quiser voltar ao Brasil temos o interesse em recebê-lo de volta. Mas por enquanto é tudo muito embrionário. É algo para um futuro de médio prazo", disse Mário à FluTV.



Como o lateral de 33 anos tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2022, o dirigente tricolor não descarta uma tentativa ainda no próximo ano, mas o desejo de Marcelo continuar na Europa por mais tempo será um complicador. Além disso, o interesse de outros clubes dificulta na questão financeira.



Revelado em Xerém, o jogador foi vendido em 2006 justamente ao clube espanhol.