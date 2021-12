Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/12/2021 11:52

Rio - O Fluminense ainda tem negociações com o atacante Germán Cano. Em participação na Flu TV, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o clube carioca irá se reunir com os representantes do argentino, provavelmente nesta terça-feira e uma definição sobre a negociação deverá acontecer.

Germán Cano, de 33 anos, foi um dos jogadores ventilados pelo Fluminense. O Tricolor chegou a encaminhar a contratação do ex-atacante do Vasco, porém, uma oferta do Mundo Árabe mudou tudo. O argentino, no entanto, não está decidido se deixar o Rio de Janeiro é a melhor opção a se fazer.

Além do Fluminense, o Fortaleza também tentou a contratação do jogador, mas acabou se retirando. Cano defendeu o Vasco nas duas últimas temporadas, entrou em campo em 101 partidas e fez 43 gols.