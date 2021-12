Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, anunciou de maneira extraoficial a contratação do zagueiro David Duarte, do Goiás. Em entrevista à Flu TV, canal oficial do clube das Laranjeiras, o mandatário confirmou a chegada do defensor de 26 anos.

Ainda de acordo com Mário, o Fluminense foi atrás de David para ser reforço no meio do Brasileirão 2021, quando o clube já mirava uma vaga na Libertadores. No entanto, ainda tendo contrato, o zagueiro não foi liberado pelo Goiás.



"Deve chegar em janeiro. É um jogador que monitoramos há bastante tempo. Foi eleito um dos melhores zagueiros da Série B. Quando tentamos no meio do ano, o Goiás queria uma quantia alta pela compra do jogador. Entendemos que pelo zagueiros que tínhamos, naquele momento não era interessante. E o Goiás foi muito claro conosco, que ou vendia ou deixava o contrato acabar. O argumento era este, que para eles era melhor subir na Série B. Assim que estava acabando a Série B, o jogador assinou um pré-acordo conosco e chegará em janeiro de 2022", disse.