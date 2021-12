Germán Cano - Reprodução

Publicado 21/12/2021 11:00

Rio - Em negociação com Germán Cano, o Fluminense teria chegado muito perto da pedida por argentino para acertar com o clube carioca para a próxima temporada. De acordo com o portal "Goal", o Tricolor não chegou aos valores exatos da contraproposta do artilheiro, mas fez um esforço grande para contratar o ex-jogador do Vasco.

De acordo com o presidente Mário Bittencourt, o Fluminense deverá se reunir nesta terça-feira com representantes do argentino para definir o futuro da negociação com o atacante. Germán Cano já havia encaminhado um acerto com o Tricolor, porém, uma oferta do futebol árabe modificou as tratativas.

Após uma semana de negociação suspensa, Germán Cano fez uma contraproposta que foi avaliada pelo Tricolor. Além do ex-jogador do Vasco, o Fluminense também negocia com Ricardo Goulart. Em relação ao ex-jogador do Palmeiras, o clima é de otimismo.

Apesar da proposta do futebol árabe, Germán Cano, no entanto, não está decidido se deixar o Rio de Janeiro é a melhor opção a se fazer. Além do Fluminense, o Fortaleza também tentou a contratação do jogador, mas acabou se retirando. Cano defendeu o Vasco nas duas últimas temporadas, entrou em campo em 101 partidas e fez 43 gols.