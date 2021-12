Willian Bigode é o novo reforço do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 21/12/2021 14:02 | Atualizado 21/12/2021 14:25

Rio - O Fluminense anunciou nesta terça-feira o seu segundo reforço para a temporada de 2022. O atacante Willian Bigode, de 35 anos, que estava no Palmeiras vai fazer parte do elenco tricolor na próxima temporada. Ele assinou contrato por dois anos e irá reencontrar Felipe Melo, que também fechou com o clube carioca, e fazia parte do elenco do Verdão que conquistou a Libertadores de 2021.

"É uma alegria muito grande. Chego ao Fluminense com uma sensação incrível e um frio na barriga. Estou muito motivado e feliz por esse novo desafio. As referências que eu tenho, de atletas que jogaram aqui, do ambiente e do dia a dia do clube são excelentes. Essa ambição que o clube tem de buscar grandes conquistas me motivou bastante. Chego com essa expectativa de entrar, junto aos meus novos companheiros, para a história do clube com títulos, sempre fazendo o meu melhor, dando o meu máximo e respeitando a todos. Espero ter uma história bonita aqui", disse o atacante.

Willian Bigode é sonho antigo do Fluminense. Na última temporada, o clube carioca tentou a contratação do jogador, porém, o Palmeiras fez jogo duro e o veterano acabou seguindo no Alviverde. Na última temporada, o atacante atuou em 37 partidas e fez dez gols com a camisa da equipe paulista.

Além do Palmeiras, Willian atuou em outros grandes clubes como Corinthians e Cruzeiro. O atacante é um supercampeão do futebol brasileiro, tendo conquistado três Libertadores (duas pelo Palmeiras e uma pelo Corinthians), além de quatro títulos do Campeonato Brasileiro (Uma pelo Corinthians, duas pelo Cruzeiro e uma pelo Palmeiras).

Além de Felipe Melo e de Bigode, o Fluminense já fechou com o lateral equatoriano Mario Pineida e com o zagueiro David Duarte. Os dois deverão ser oficializados em breve. O Tricolor está perto de um acordo com o lateral-esquerdo Cristiano e negocia com o meia-atacante Ricardo Goulart e o atacante Germán Cano.