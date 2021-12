Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 21/12/2021 12:22

Rio - A Conmebol confirmou nesta terça-feira a data e horário da estreia do Fluminense na Libertadores. O Tricolor vai enfrentar Millionarios ou Deportivo Cali no dia 22 de fevereiro, terça-feira, às 21h30. O jogo da volta será 1º de março, terça-feira de Carnaval, às 21h30. Assim como havia dito o presidente Mário Bittencourt, a partida irá acontecer em São Januário.

Dos 19 times que disputam essa fase prévia da competição, somente quatro garantem classificação ao lado dos 28 garantidos diretamente. Precisarão passar por até três fases - 13 deles entram na segunda etapa.



Além de cair diante de um rival complicado, o Fluminense ainda pode ter um adversário a mais em seu caminho rumo à fase de grupos. Caso tenha o Millonarios no seu caminho, ainda precisará encarar a altitude de 2.552 metros do estádio El Campín, de Bogotá.



Passando desta estreia (decidirá no Maracanã), os cariocas teriam, na terceira fase, o ganhador de Universidad César Vallejo-PER/Olimpia-PAR x Atlético Nacional-COL, nova pedreira para os comandados de Abel Braga.