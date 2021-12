Gabriel Teixeira teve problemas físicos no segundo semestre e pouco jogou pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 22/12/2021 09:49

Com duas contratações anunciadas (Felipe Melo e Willian Bigode) e outras duas acertadas (Pineida e Cristiano), o Fluminense pode ter uma baixa para o elenco de 2022. Além dos jogadores que estão em fim de contrato e não renovarão, casos de Hudson, Egídio e Abel Hernández, o Tricolor vê crescer o interesse de clubes do exterior por Gabriel Teixeira.

Aos 20 anos, o jovem atacante que sofreu com problemas físicos no segundo semestre de 2021 vem recebendo sondagens. Segundo o site 'GE', clubes do norte da Europa, do Oriente Médio e dos Estados Unidos buscaram mais informações sobre eles. Entretanto, o Fluminense ainda não recebeu proposta oficial de nenhum deles.



Vale lembrar que o Fluminense conta com a venda de promessas de Xerém para fazer caixa para a temporada de 2022. Além de Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, André e Martinelli são nomes cotados para futuras negociações. Outra aposta em venda para fazer dinheiro é Nino.