Cristiano foi um dos destaques do Sheriff na Champions LeagueReprodução

Publicado 22/12/2021 19:53

Rio - O lateral-esquerdo Cristiano está na lista dos possíveis reforços do Fluminense para a próxima temporada. A diretoria Tricolor apresentou uma proposta de compra ao Sheriff, da Moldávia, e aguarda ansiosamente o "sinal verde" para anunciar a contratação do jogador.

Em entrevista ao "Lance", Cristiano comentou sobre a emoção de disputar uma partida de Champions League, além de revelar seu grande objetivo para o futuro.

"A gente já sabia que nosso caminho na fase de grupos seria muito difícil, independente das equipes que iríamos enfrentar, então eu particularmente gostei quando soube que seria Real e Inter. Queria ter a chance de jogar grandes jogos, de viver essa experiência de estar numa Champions League no auge, com tudo o que ela proporciona, então acho que acabou sendo tudo perfeito", disse o lateral.

Podendo jogar em um grande centro como o futebol brasileiro, Cristiano também projeta uma oportunidade de defender a Seleção Brasileira nos próximos anos.

"O meu grande sonho na carreira é algum dia poder defender a Seleção Brasileira. Acho que esse é o objetivo maior de todo jogador que pensa alto e comigo não é diferente. Graças a Deus os meus caminhos me levaram até esse momento, onde hoje eu tenho um reconhecimento pelo meu trabalho, visibilidade, então espero que isso me proporcione voos ainda mais altos para que tudo aconteça com naturalidade", revelou.

O lateral-esquerdo de 28 anos foi um dos garçons da fase de grupos da Champions League, dando três assistências em seis jogos.